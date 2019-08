Für die amerikanische Investorenlegende Warren Buffett lief es im vergangenen Quartal nicht ganz so rund und er musste einen starken Gewinnrückgang hinnehmen. Die Cash-Reserven hingegen stiegen auf einen neuen Rekord an - womit der Druck neuer Anlage bzw Übernahmen zunimmt. Zu Berkshire Hathaway gehören aktuell rund 90 Unternehmen, dazu kommen Aktienpakete u.a. an Coca-Cola, Wells Fargo, Apple und Amazon. Die Berkshire Hathaway Aktie verbilligt sich um knapp drei Prozent auf 178,04 Euro. . ...

