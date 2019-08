OMV: Nord Stream 2 stärkt Baumgarten >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitouts: Dow, Nasdaq, S&P500, ... » hello bank! 100: Barrick Gold als ... OMV Additional gas volumes via NordStream2 will strenghten Baumgarten's role as an important gas hub for Central Euro… https://twitter.com/i/web/status/11586187644910100 ... >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Erste Bank: 30 % wollen Geld in Wertpapiere und Fonds investieren Erste Group 30% der Österreicherinnen und Österreicher haben vor, in diesem Jahr Geld in Wertpapiere und Fonds investieren. Es gibt viele Möglichkeiten, sein Geld zu sparen. Aber was macht Sinn? Hier finden Sie fünf Gründe, um in Fonds zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...