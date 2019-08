Die Lage am Aktienmarkt hat sich zu Handelsbeginn entspannt, der Dax startet im Plus. Doch laut Experten dürfte diese Ruhe nur von kurzer Dauer sein.

Der Dax kann heute zur Eröffnung seinen freien Fall der vergangenen Handelstage stoppen. Das deutsche Börsenbarometer notiert zum Handelsbeginn 0,3 Prozent im Plus bei 12.688 Zählern. Am gestrigen Montag hatte der Index noch 1,8 Prozent verloren und bei 11.658 Punkten geschlossen.

Rund 1000 Punkte hat der deutsche Leitindex innerhalb von gut vier Wochen - ausgehend vom Jahreshoch bei 12.656 Punkten Anfang Juli - verloren. Allein in den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Minus 750 Zähler. Offenbar kann ein Tweet von US-Präsident Trump den deutschen Leitindex jederzeit um eine vierstelligen Punktezahl bewegen - sei es nach oben oder nach unten.

Warum der deutsche Leitindex sich am heutigen Dienstag beruhigt: Der Kurs der chinesischen Währung Yuan konnte sich wieder stabilisieren, die chinesische Zentralbank (PBoC) legte den Mittelkurs zwischen Dollar und Yuan leicht unter 7,00 fest. Weiterhin hat sie einige Maßnahmen angekündigt, um die Kosten für Spekulationen auf die chinesische Währung zu verteuern und damit zu unterbinden.

"Doch da die Lage unübersichtlich bleibt, wird die Ruhe vermutlich von kurzer Dauer sein", schreibt Devisenanalyst Hao Zhou von der Commerzbank in seinem Morgenkommentar. Seiner Meinung nach werde es erst eine nennenswerte Entspannung geben, wenn eine der beiden Seiten die ganze Wucht des Konflikts zu spüren bekomme. Das sei noch nicht gegeben. "Der Markt muss sich auf mehr Volatilität einstellen", meint er.

Die deutsche Industrie hat im Juni dank vieler Großaufträge überraschend viele Bestellungen eingesammelt. Das Neugeschäft legte um 2,5 Prozent zum Vormonat zu und damit so stark wie seit August 2017 nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet.

Für Stefan Kipar von der BayernLB ist das Plus "eine absolut trügerische Zahl". Die Großaufträge waren der eigentliche ...

