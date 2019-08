++ US-Regierung beschuldigt China der Währungsmanipulation ++ EURUSD erobert 1,12er-Marke zurück ++ DE30 zusammen mit Futures der Wall Street am Dienstag leicht in der Gewinnzone ++Die starke Abwertung des chinesischen Yuans sorgte zum Wochenauftakt an den globalen Aktienmärkten für beunruhigende Verluste. Zum ersten Mal seit 1994 beschuldigte die US-Regierung China der Währungsmanipulation, nachdem das USD/CNY-Paar auf ein 11-Jahrestief fiel (Durchbruch der 7er-Marke). Das US-Finanzministerium sagte in einer Erklärung, dass Finanzminister Steven Mnuchin "mit dem Internationalen Währungsfonds zusammenarbeiten werde, um den unfairen Wettbewerbsvorteil ...

