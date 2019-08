Der Deutsche Aktienindex startet in den traditionell schwachen August mit den befürchteten Verlusten. Allerdings ist der Kurs nun an einer Zone angekommen, in der eine zumindest vorläufige Bodenbildung immer wahrscheinlicher wird. Auf der kurzfristigen Zeitebene hat der DAX alle möglichen Stabilisierungsbereiche nach unten durchbrochen. Erst am äußersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...