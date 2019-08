In Zeiten von geopolitischer Unsicherheit und Handelsstreitigkeiten zwischen den aktuell größten Volkswirtschaften der Welt - China und USA - sind offensichtlich von manchen Anlegern sichere Häfen gefragt. Und als geradezu klassischer sicherer Hafen wird diesbezüglich von diversen Anlegern Gold gesehen. Während zahlreiche Aktien auf 12-Monats-Sicht im tiefroten Bereich liegen, was die Performance betrifft, kann der Goldpreis für diesen Zeitraum immerhin rund 20% Plus vorweisen (in Dollar gerechnet). ... (Peter Niedermeyer)

