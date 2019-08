Der Syndikatsfonds "EXF Alpha" des European Super Angels Clubs erhöht seine Anteile an kompany, während sich Uniqa Ventures und Elevator Ventures Beteiligungs GmbH ("Elevator Ventures"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Raiffeisen Bank International, mit einem Erstinvestment an der aktuellen Finanzierungsrunde im mittleren siebenstelligen Bereich beteiligen. kompany betreibt - den Angaben zufolge - das größte Handelsregister-Netzwerk der Welt und bietet Echtzeitzugriff auf revisionssichere Primärinformationen von über 110 Mio. Unternehmen in mehr als 200 Ländern und Jurisdiktionen. Das Unternehmen hat seine Infrastruktur in den letzten fünf Jahren aufgebaut und serviciert heute internationale Banken, Versicherungen, große ...

