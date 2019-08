Rumble Resources Ltd. gab die Unterzeichnung einer verbindlichen Optionsvereinbarung bekannt, um 100% des Goldprojekts Western Queen von Ramelius Resources Ltd. zu erwerben. Für die Zahlung von 50.000 australische Dollar erhält Rumble eine 9-monatige Option des Projekts und muss innerhalb dieser Zeit ein Minimum von 200.000 australische Dollar für Explorationsausgaben am Projekt aufbringen. Für weitere 50.000 australische Dollar hat Rumble Resources die Möglichkeit den Optionszeitraum um weitere 9 Monate zu verlängern.



Zu jeder Zeit vor Ende der Optionszeiträume kann Rumble für 1 Mio. australische Dollar in Aktien oder Barmitteln (oder einer Kombination aus beidem) die Option ausüben, das Projekt zu 100% zu kaufen.



Das Western-Queen-Goldprojekt liegt 110km nordwestlich von Mount Magnet im Yalgoo-Mineralfeld von Western Australia. Zwei geförderte Vorkommen im Western-Queen-Goldprojekt haben zusammen eine historische Produktion von 840.000 Tonnen Erz mit 7,8 g/t Gold für 210.000 Unzen. Die Western-Queen-Mine produzierte 660.000 Tonnen Erz mit 8,9 g/t Gold für 189.500 Unzen und die Western-Queen-South-Mine förderte 180.000 Tonnen Erz mit 3,6 g/t Gold für 20.500 Unzen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de