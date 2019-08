Der Glanz des Goldes kehrt zurück! Das ist die aktuelle Botschaft der Märkte, die historisch kein Zufall ist. Wer nun im eigenen Depot das Chance-Risiko-Verhältnis an die neue Lage anpassen möchte, dem bietet sich unter anderem die Option, durch ein Engagement in aussichtsreichen Minenunternehmen das Gold billig im Boden zu kaufen.Zu den diesbezüglich interessanten Edelmetallaktien, die die Börse in nächster Zukunft endgültig wachküssen dürfte, gehört die kanadische MCEWEN MINING. Das Unternehmen mit Lagerstätten in Kanada, den USA, Mexiko und Argentinien verfügt über bedeutende Vorräte an Gold, Silber und Kupfer. Seit die kanadische Minenlegende Rob McEwen das Zepter 2005 übernahm, wurde unter anderem der geografische Fokus verbreitert und in die Erneuerung der eigenen Reserven investiert, zuletzt mit dem Kauf der Black Fox Mine von Primero Mining im Herbst 2017 und der Beteiligung an Great Bear Resources im Herbst 2018. Trotz der dafür aufgenommen Kredite sind die Bilanzrelationen insbesondere im Peergroup-Vergleich solide. Ende Juni 2019 betrug bei einer Bilanzsumme von 623,2 Mio. USD das Eigenkapital 488 Mio. USD, was eine Eigenkapitalquote von 78,3 % ergibt. Der jüngst bekannt gegebene Quartalsverlust von 13 Mio. USD für das 2. Quartal 2019 relativiert sich im Übrigen durch seine temporären Ursachen und die seither deutlich steigenden Edelmetallpreise, zumal CEO McEwen vergangene Woche bereits ein besseres 2. Halbjahr avisierte.

