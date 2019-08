Na das war ein Tag gestern und so wirklich "Stabilisierung" traue ich mich das heutige Marktgeschehen nicht zu nennen. B&C (Brexit & China) haben uns im Griff. AT&S war da gestern m.E. nach zu stark betroffen, wir haben mit Stockpicking Österreich 2x reingegriffen. Auch Frau AT&S-CFO hat gekauft. Und eine Wienerberger unter 20 haben wir auch zugemischt, das macht Herr Wienerberger-CEO auch oft. Frequentis ( Akt. Indikation: 16,53 /16,70, 0,10%) Und die Sache rund um den ATX neu spitzt sich zu. Porr hat die FACC in der Market Cap eingeholt und nun wirkt der VWAP über den August, das wird ganz knapp. Zur Erinnerung: Überholt Porr die FACC in der Market Cap, so ist FACC ausserhalb der 25 Qualifikationsränge. Und Mayr Melnhof wäre im ATX. Ich ...

