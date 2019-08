Der Kurs der Digitalwährung ist zeitweise wieder auf mehr als 12.000 US-Dollar gestiegen. Als sichere Geldanlage taugt der Bitcoin trotzdem nicht.

Bloß kein Risiko eingehen: Rund um den Globus haben sich Anleger in den vergangenen Tagen aus den Aktienmärkten zurückgezogen. Doch während Leitindizes wie der amerikanische Dow Jones, der japanische Nikkei oder der Dax in Deutschland in den vergangenen Tagen tief in die Verlustzone rutschten, legte ausgerechnet die Cyberwährung Bitcoin kräftig zu.

Innerhalb einer Woche hat die virtuelle Währung um mehr als 20 Prozent an Wert gewonnen. Bis Dienstagmittag kletterte der Bitcoin-Kurs auf bis zu 12.252 US-Dollar. Auch andere Internetwährungen waren in den vergangenen Tagen stark gefragt.

Manche Bitcoin-Anhänger sehen darin ein Zeichen dafür, dass die Währung zu einer sicheren Anlagemöglichkeit wird, in dem sich Vermögen in Krisenzeiten risikoarm aufbewahren lässt. Doch an dieser Interpretation lässt sich angesichts der notorischen Kursschwankungen des Bitcoins zweifeln.

Angesichts der fallenden Aktienmärkte dürften vor allem Anleger in Asien Vermögenswerte in den Bitcoin umgeschichtet haben, vermuten Branchenbeobachter. "Es hat wohl viel mit der Kapitalflucht aus China zu tun, nach Trumps Zollankündigung", sagt Tom Maxton von der Blockchain-Firma CoolBitX.

Der Bitcoin-Analyst Timo Emden verweist dagegen auf die Kurswende der US-Notenbank Fed, die den Bitcoin attraktiver gemacht habe. Ende Juli hatten die Notenbanker die Leitzinsen erstmals seit zehn Jahren wieder gesenkt. "Es scheint, als hätten ...

