Das Chartgeschehen bei der Nel Asa-Aktie war im Juli von einem zähen Kampf um die Vorherrschaft an der 50-Tagelinie gekennzeichnet. Diese Auseinandersetzung schien am Montag durch den dynamischen Rückfall unter den EMA50 und den Absturz der Aktie bis auf 0,63 Euro zugunsten der Verkäufer entschieden worden zu sein. Am Dienstag stellte sich die Lage zur Mittagszeit für die Bullen aber schon wieder wesentlich freundlicher dar. Es war den Käufern gelungen, die Abgaben vom Vortag nahezu vollständig ... (Dr. Bernd Heim)

