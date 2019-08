Bei der BYD-Aktie mussten die Käufer in den vergangenen Tagen schwere Niederlagen einstecken. Sah das Chartbild in der zweiten Julihälfte noch recht konstruktiv aus, stellt sich die Lage nunmehr ausgesprochen trist dar. Nachdem die Aktie am 26. Juli auf dem Niveau von 5,83 Euro ein Hoch ausgebildet hatte, setzte eine neuerliche Abwärtsbewegung ein. Sie führte am vergangenen Donnerstag zu einem Unterschreiten der 50-Tagelinie bei 5,44 Euro. Weil der am Folgetag unternommene Versuch, den gleitenden ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...