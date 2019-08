Die Analysten der UBS haben in dieser Woche das Kursziel für die Aktie der Deutschen Telekom von 18,30 auf 19,30 Euro angehoben. Das Rating wurde weiterhin mit "kaufen" beibehalten. Die Masse der Anleger hatte in den letzten Tagen jedoch eine vollkommen andere Einschätzung zur Telekom-Aktie. Am Markt bestimmten die Bären das Spiel. Sie ließen den Wert bereits nach dem Hoch vom 5. Juli bei 15,64 Euro in einen Abwärtstrend übergehen. Auch das Zwischenhoch vom 29. Juli bei 15,39 Euro wurde schnell ... (Dr. Bernd Heim)

