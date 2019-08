Die wichtigsten Indizes an der Wall Street starten im Plus. Vor allem Technologieunternehmen, mit einem großem Engagement in China, gehören zu den Gewinnern.

Schnäppchenjäger haben den US-Börsen am Dienstag zu Kursgewinnen verholfen. Auch das Einschreiten der chinesischen Notenbank, die den Yuan-Kurs bei ihrem täglichen Fixing etwas höher ansetzte, hob die Stimmung.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte in den ersten Handelsminuten 0,6 Prozent zu auf 25.862 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,9 Prozent auf 2871 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 1,4 Prozent höher bei 7832 Punkten.

Die Benchmark-Indizes S&P 500 und Nasdaq hatten am Montag den sechsten Tag in Folge verloren. Grund war die chinesische Währungsabwertung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...