Die Snapchat-Mutter will Schulden aufnehmen, um damit Aktien zurückzukaufen und Investitionen zu finanzieren. Bei Anlegern kommt der Plan nicht gut an.

Snap, die Betreiberfirma von der Foto-App Snapchat, will eine Milliarde US-Dollar an Schulden aufnehmen. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Die Aktie von Snap gab daraufhin gut ein Prozent nach.

Die eine Milliarde Dollar will das Unternehmen über eine Wandelanleihe erlösen, die 2026 fällig wird. Bei der Wandelanleihe hat Snap die Option, entweder die Anleihe während der Wandlungsfrist zu einem vorher festgelegten Verhältnis in Aktien einzutauschen. Anderenfalls muss die Anleihe zum Ende der Laufzeit ...

