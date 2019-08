Das positive Chartbild, das sich in der zweiten Junihälfte bei der Bayer-Aktie durch den Anstieg über die 50-Tageline und den Vorstoß bis auf 62,19 Euro am 1. Juli ergeben hatte, hat sich in den letzten Tagen wieder deutlich eingetrübt. Der entscheidende Grund hierfür ist der erneute Bruch der 50-Tagelinie. War es den Käufern Ende Juli noch gelungen, den Rückfall unter den EMA50 durch einen sofortigen Wiederanstieg zu egalisieren, scheint dieses nach dem jüngsten Schwächeanfall der Aktie nicht mehr ... (Dr. Bernd Heim)

