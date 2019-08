Zehntausende Stellen wollen Dax-Konzerne wie Bayer, BASF oder die Deutsche Bank in den nächsten Jahren abbauen - ganz im Trend dieser Dekade. Eine Datenanalyse zeigt, wie sie an Gewicht im Arbeitsmarkt verlieren.

Nach der weltweiten Finanzkrise 2007/2008 konnte sich die deutsche Wirtschaft in eine wahre Euphorie-Welle arbeiten. In den zehn Jahren von 2009 bis 2018 stieg das deutsche Bruttoinlandsprodukt um mehr als ein Drittel von 2460 Milliarden Euro auf 3386 Milliarden.

An der Börse konnte der deutsche Leitindex Dax der größten 30 Konzernen im gleichen Zeitraum um 60 Prozent an Wert zulegen - die Dividendenzahlungen noch nicht einmal mit eingerechnet.

Und der wirtschaftliche Erfolg schlug sich auch auf dem Arbeitsmarkt nieder: Die Zahl der in Deutschland sozialversicherungspflichtig Beschäftigten legte von 27,5 auf 33,3 Millionen zu - ein Plus von 21 Prozent.

Nun zeigt eine Auswertung der Geschäftsberichte aller Dax-Konzerne aus den Jahren 2009 und 2018, dass sich dieser Aufschwung auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht in gleicher Weise in ihren Mitarbeiterzahlen wiederfindet.

Sie beschäftigten zum Jahresende 2018 weltweit mit 4,1 Millionen Angestellten zwar 15 Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor. Doch in Deutschland wuchs ihre Beschäftigtenzahl nicht im gleichen Maße wie auf dem gesamten deutschen Arbeitsmarkt: 2009 arbeiteten noch 1,543 Millionen Angestellte bei den 30 Dax-Konzernen in Deutschland. Zehn Jahre später lag die Zahl mit rund 1,555 Millionen nahezu auf dem gleichen Niveau. Ein Plus von nur 12.657 Angestellten.

So ging die Bedeutung der deutschen Büros und Produktionsstätten für die 30 Dax-Konzerne seit 2009 deutlich zurück. Waren vor zehn Jahren noch 44 Prozent aller ihrer Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt, lag der Wert 2018 bei 38 Prozent.

Für den deutschen Arbeitsmarkt bedeutet das: Während 2009 noch 5,6 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ...

