Aixtron Aktie: Comeback ist nah Aixtron konnte für den Dienstag zwar keine neuen Nachrichten an den Markt bringen. Dennoch ergaben sich für Analysten und Investoren gute Hinweise auf einen erneuten Durchbruch nach oben. Kursziele könnten demnach durchaus in Richtung von 12 bis 12,50 Euro, ggf. auch darüber anzusiedeln sein. Der Wert ist in einem neuerlichen Comeback-Modus. Stimmung wirtschaftlich verhalten Dabei sollen Analysten nach Meinung von Beobachtern die wirtschaftlich schwache Verfassung ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...