Alibaba Aktie: Das sieht gut aus Am Dienstag ging es für den Titel von Alibaba wieder aufwärts. Die Aktie konnte einen Aufschlag in Höhe von 1,14 % realisieren, während es in den USA sogar um mehr als 2 % nach oben ging. Am europäischen Markt sollte sich die Kursentwicklung auch ohne neue Nachrichten dennoch stabilisieren können, meinen Beobachter. Alibaba: Ziel 175 Das Kursziel verankern Chartanalysten derzeit bei 175 Euro. Bei 141 Euro ist der Titel derzeit auf eine starke und auch ältere Unterstützung ... (Frank Holbaum)

