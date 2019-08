Deutsche Bank Aktie: Schöne Chancen Die Aktie der Deutschen Bank ist am Dienstag mit einem kleinen Abschlag von 0,7 % aus dem Markt gegangen. Der Titel konnte die Marke von 7 Euro nicht mehr erreichen. Dennoch sind die Chancen auf einen neuerlichen Ausbruch insgesamt recht gut. Charttechnisch mit Problemen Die Aktie weist charttechnische Probleme auf, nachdem die 7er-Untergrenze nicht gehalten werden konnte. Im Zuge der allgemein schlechten Stimmung am Markt ist die Aktie in den vergangenen Tagen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...