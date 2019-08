Als er am 10ten Juli das letzte Mal dort angelangt war, stürzte er danach um über 4.000 USD nach unten. Wie wird es diesmal sein? Ohne Pause zu machen, stürmte der Bitcoin in den letzten 9 Tagen direkt an den oberen Rand des gelb unterlegten Abwärtskanals. Gut zu sehen im linken logarithmischen 1-Tages Chart des Bitcoins (Bitstamp auf TradingView). Wer auch immer mit seinem Geld oder seinen Stable Coins für diesen Aufwärtstrend gesorgt hat, hat ganze Arbeit geleistet. Respekt. Am Dienstag erfuhr ... (Oliver Michel)

