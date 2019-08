Viele Studierende müssen zwischen Vorlesungen und Klausuren noch Geld verdienen. Eine Studie zeigt: Wer es geschickt anstellt, kann beachtliche Stundenlöhne kassieren. Doch viele junge Leute schätzen Flexibilität mehr.

Studenten haben in der Regel wenig Geld: Für die Miete eines WG-Zimmers müssen sie in vielen Städten Hunderte Euro monatlich berappen, hinzu kommen Lebenshaltungskosten, Laptop und Co. sowie mitunter kostspieliges Lernmaterial. Ob Bafög oder Elternunterhalt: Für viele der drei Millionen Studierenden in Deutschland reicht das nicht und sie müssen zusätzlich zu ihrem Studium mit einem Nebenjob Geld in die Kasse bringen. Doch das muss nicht der klassische Kellnerjob sein.

Der auf Studenten spezialisierte Personaldienstleister Studitemps hat in einem Projekt mit der Universtität Maastricht nun ausgewertet, in welchen Städten und Branchen die besten Stundenlöhne winken - und welche Fähigkeiten Studierende hierfür mitbringen sollten. Grundlage sind 12.000 Stellenangebote auf der Plattform zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2019. Gleichzeitig wurde auch ermittelt, welche Jobs unter Studierenden am beliebtesten sind.

Schon einmal vorweg: Die besten Chancen auf einen hohen Stundenlohn haben diejenigen, die sich mit Softwareentwicklung und Programmieren auskennen - hier winken bis zu 30 Euro schnell verdientes Taschengeld in der Stunde. Der Durchschnittswert liegt bei 15,23 Euro in diesem Bereich. Doch auch beim Kellnern sind mittlerweile 9,50 bis 12,50 Euro möglich - der Studie zufolge sind die Stundenlöhne bei Studentenjobs seit 2014 um 22 Prozent gestiegen von 9,23 Euro auf durchschnittlich ...

