Der Deutsche Tierschutzbund fordert eine spezielle Abgabe auf Fleisch. Das Extrageld soll Ställe tierfreundlicher machen. Mit so einer Steuer ließe sich aber sogar noch radikaler auf dem Fleischmarkt umsteuern.

Wenn wir das Wort Steuern hören, denken wir doch intuitiv daran, dass der Staat uns Geld abnimmt, um damit all die Aufgaben zu finanzieren, mit denen wir, die Bevölkerung, ihn in unserer Demokratie beauftragt haben.

Das psychologisch Blöde an Steuern ist: Die Steuern werden meist nicht im Zusammenhang mit deren Erhebung ausgegeben. Tabaksteuer fließt nicht direkt in die Finanzierung von Behandlungen von Schlaganfall und Lungenkrebs, mit der Kfz-Steuer werden keine Schlaglöcher geflickt und die Einkommensteuer von Krankenschwestern und Pflegern wird nicht in die Renovierung der alten Klinikkantine gesteckt. Steuern werden von uns ohne Anspruch auf direkte Gegenleistung abgedrückt.

Und so haben auch die Tiere gar nichts davon, dass der Staat an ihren in Schnitzel, Schenkel und Kutteln zerlegten Leibern verdient.

Dabei ließe sich mit Steuern so schön steuern. Auch wenn es da offenbar keinen etymologischen Zusammenhang gibt. Steuern, Abgaben oder Gebühren: Der Name ist ja auch wurscht. Horchen wir in uns hinein. Wie schön ist es, wenn wir wissen: Unser hart erarbeitetes Geld geht dahin für einen guten Zweck.

Heißt es, die Steuer auf Alcopops wird erhöht, weil der Finanzminister händeringend von irgendwo her Kohle zusammenkratzen muss, denken wir: "Kinners, lasst die Landjugend doch an der Tanke feiern." Heißt es "Höhere Steuern auf Alcopops, um den Alkoholmissbrauch abzuwürgen", denken wir: Unser Staat kümmert sich rührend.Ein kleiner Zuschlag beim Musik-Streamen, damit die Künstler ihre Tantiemen kriegen? Na klar, wir sind doch eine Kulturnation.

Für die Plastiktüten bei Karstadt jetzt bezahlen ("Anzug 500 Euro, Tüte 20 Cent." Nein, danke, ich stopfe mir das Teil noch in meinen Rucksack")? Supergerne, ...

