Experten sehen kaum noch Einigungschancen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Wird der Deutsche Aktienindex seine Talfahrt fortsetzen?

Die weltgrößten Wirtschaftsmächte USA und China verschärfen ihren Kurs im Handelsstreit: Die Vereinigten Staaten stuften die Volksrepublik erstmals seit 25 Jahren wieder als Währungsmanipulator ein. China setzte fast parallel den Kauf von US-Agrarprodukten aus. Beide Seiten erhoben damit verbunden neue Vorwürfe gegeneinander. Eine Einigung in dem seit Monaten tobenden Handelsstreit, der die Weltwirtschaft zunehmend belastet, ist nicht in Sicht. Viele Marktteilnehmer an Europas Börsen sind verunsichert. Nachdem der Dax am Dienstag mit 11.567 Punkten im Minus geschlossen hatte, stellt sich die Frage, ob sich am Mittwoch die Talfahrt des deutschen Leitindex fortsetzen wird oder die Kursgewinne der US-Börsen etwas Auftrieb geben?

Die chinesische Zentralbank teilte am Dienstag mit, die Volksrepublik habe den Yuan nicht als Waffe im Handelsstreit eingesetzt und werde dies auch nicht tun. Der Stempel als Währungsmanipulator sei eine Verletzung internationaler Regeln. Dies könne das Finanzsystem beschädigen und an den Kapitalmärkten zu Chaos führen.

Viele Anleger fragen sich derweil auch, ob der internationale Handelsstreit Auswirkungen auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank haben wird. Aus Sicht eines Spitzenvertreters der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sind weitere Zinssenkungen in diesem Jahr wohl erstrebenswert.

Dafür sprächen das sich wahrscheinlich abschwächende Wirtschaftswachstum und die Unsicherheit, die vom Handelskonflikt zwischen den USA und China ausgehe, sagte der Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, am Dienstagabend. Diese Verunsicherung dürfte noch für Jahre anhalten, ergänzte er.

Die amerikanische Notenbank könne aber nicht täglich auf die Verhandlungen der Handelspartner reagieren. Die Geldpolitik sei derzeit "beträchtlich" lockerer als Ende vergangenen Jahres. Es bestehe die Gefahr, dass der Zollkonflikt die US-Konjunktur stärker als erwartet bremst. Die Fed kappte Ende Juli erstmals seit mehr als zehn Jahren den Leitzins - jedoch nicht so kräftig wie von Präsident Donald Trump gefordert. Sie senkte den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 2,0 bis 2,25 Prozent.

1 - Vorgaben aus den USA

Schnäppchenjäger haben den US-Börsen am Dienstag zu Kursgewinnen verholfen. Auch das Einschreiten der chinesischen Notenbank, die den Yuan-Kurs bei ihrem täglichen Fixing etwas höher ansetzte, hob die Stimmung.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,2 Prozent höher auf 26.029 Punkten. ...

