Die Effizienz einer Anlage hängt maßgeblich von der Länge der Reinigungsintervalle ab - bedingt durch weniger Betriebsunterbrechungen und einer höheren Ausbringung der Anlage. Auch die Reduzierung des Einsatzes an Ressourcen und der Zeit, um die Wartung durchzuführen, trägt dazu bei, dass die Anlage in kürzerer Zeit wieder in den Betrieb geht.

Kosten nach der Inbetriebnahme

Häufig wird aus Gründen der Anschaffungspreise überlegt, ein Hutsieb bzw. Anfahrsieb statt eines Filters als Schutz der Anlagenkomponenten einzubauen. Diese weisen jedoch von Haus aus schon äußerst hohe Zeta-Werte und damit permanent höhere Druckverluste aus - selbst im sauberen Zustand. Wie der Name schon sagt, sind diese Siebe zum Anfahren der Anlage gedacht und sollen danach zusammen mit dem gesammelten Schmutz wieder komplett aus der Rohrleitung entnommen werden.

In der Praxis verbleiben Anfahrsiebe jedoch meist in der Rohrleitung und werden sogar noch nicht einmal gereinigt. Meist bedingt durch die aufwendige Demontage der isolierten Leitungen bei den Rohrstücken, in denen die Siebe eingesetzt sind, wie auch durch den schwerfälligen Ausbau der Rohrstücke, welcher aufgrund der Spannungen auf den Rohrleitungen ein Spreizen der Rohrleitung notwendig macht. Ein Verbleib der Anfahrsiebe in der Rohrleitung hat zur Folge, dass die Anlage über ihre Betriebszeit unkontrolliert und unwirtschaftlich läuft. Daher sollte diese Art von Sieben für den permanenten Pumpen- und Anlagenschutz unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit nicht in Erwägung gezogen werden.

Ein Schmutzfänger ist ein Bauelement, welches nicht unbedingt bei der Anschaffung teuer ist, sondern erst nach Inbetriebnahme teuer werden kann. Aber ob es sich um einen guten Schmutzfänger handelt, der günstig bleibt, oder um einen Schmutzfänger, der teuer wird, lässt sich bereits vor seiner Anschaffung ermitteln (s. Kasten "Energiekosten"): Ein sauberer ...

