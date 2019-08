Dank des florierenden Onlinehandels erfreut sich die Deutsche Post steigender Umsätze. Im Geschäftsfeld Paket stieg der Umsatz im ersten Halbjahr um 10 Prozent, im Geschäftsfeld Post hingegen ging der Umsatz zurück. Der operative Ertrag kletterte um 2,9 Prozent auf 769 Millionen Euro. Zudem wächst mit der Porto-Erhöhung auf 80 Cent die Hoffnung auf weitere Zuwächse beim DAX-Konzern und die Jahresprognose wird leicht angehoben. An der Börse kommt dies gut an - die Aktie führt mit einem Plus von übe. ...

