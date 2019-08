Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es will einfach nicht viel zusammenlaufen am deutschen Aktienmarkt. Gestern war der DAX eigentlich komfortabel im Plus, nur um dann im späten Handel wieder einzubrechen. Hoffnung machen die USA, die Wall Street legte kräftig zu. Bei den Einzelwerten geht es heute um Gold, Silber, Walt Disney, Amazon, die Match Group, Bayer, MorphoSys, die Deutsche Post und die Commerzbank. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.