Die Lenzing Gruppe konnte die Umsatzerlöse im 1. Halbjahr 2019 gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 1,2 Prozent auf 1,09 Mrd. Euro steigern Neben günstigeren Währungsrelationen zeichneten insbesondere die weitere Optimierung des Produktmix und höhere Preise für Spezialfasern dafür verantwortlich, so das Unternehmen. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) ging um 7 Prozent auf 181,2 Mio. Euro zurück. Ausschlaggebend dafür sei hauptsächlich das Marktumfeld für Standardviscose gewesen, so das Unternehmen. Die EBITDA-Marge sank von 18,1 Prozent im 1. Halbjahr 2018 auf 16,6 Prozent in der Berichtsperiode. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 17,9 Prozent auf 105,6 Mio. Euro zurück, was zu einer niedrigeren EBIT-Marge von 9,7 Prozent (Vorjahreszeitraum: 12 ...

