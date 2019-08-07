BARCLAYS STARTET TRATON MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 29 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR VARTA AUF 72,50 (70) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 54 (50) EUR - 'HOLD'KEPLER CHEUVREUX SENKT HEIDELDRUCK-ZIEL AUF 1,20 (1,80) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 8 (8,70) EUR - 'EQUAL WEIGHT'HSBC SENKT ZIEL FÜR BP AUF 645 (655) PENCE - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR ENI AUF 17 (17,50) EUR - 'BUY'HSBC NIMMT IBERDROLA MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 9,50 EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 27,50 (27) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 600 (650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...