Der deutsche Leitindex startet mit einem deutlichen Plus in den Handel. Doch Anleger sollten sich gegen weitere Turbulenzen wappnen.

Auch am zweiten Handelstag nach den deutlichen Kursverlusten startet der deutsche Leitindex im Plus. Zur Eröffnung notiert der Dax 0,7 Prozent höher bei 11.652 Zählern, Bereits am gestrigen Dienstag lag der Index anfangs deutlich höher, erreichte sogar 11.750 Punkte, schloss aber mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 11.567 Punkten auf den tiefsten Stand seit Ende März.

Der chinesische Yuan gab heute Morgen erneut nach, nachdem die chinesische Zentralbank (PBoC) den Kurs Dollar/Yen mit 6,9996 nahe an der wichtigen 7er Marke festlegte. Der Fall unter diese Marke war Anlass für die deutlichen Kursverluste an den Börsen weltweit.

Mittlerweile hat die PBoC eine Stellungnahme abgegeben, nachdem Washington China als "Währungsmanipulator" bezeichnet hatte. Die chinesische Zentralbank ließ verlauten, dass die Yuan-Abwertung größtenteils auf eine veränderte Marktlage zurückzuführen wäre und die Vorwürfe der USA gegenstandslos seien.

"Wichtiger aber noch ist, dass das staatliche Fernsehen ungewöhnlich lange über die Stellungnahme der PBoC berichtete", kommentiert Commerzbank-Devisenanalyst Hao Zhou. Dieses deute darauf hin, dass China in den Verhandlungen eine härtere Gangart einlegt. "Nachdem das Risiko einer erneuten Eskalation nach wie vor erhöht ist, muss der Markt sich gegen weitere Turbulenzen wappnen".

Der derzeitige Hoffnungsschimmer: Die Verhandlungen zwischen China und den USA sollen im September fortgesetzt werden.

Wie nervös die Märkte sind, zeigt sich auch an den Volatilitätsindizes. Sie messen abgeleitet aus Optionspreisen, welche Schwankungen Investoren an den Märkten in der nächsten Zeit erwarten. Hohe Volatilitätsindizes gelten als Zeichen für drohende Kursverluste.

