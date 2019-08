Endlich neue Geschäftszahlen von Wirecard: Am Mittwoch hat das Unternehmen die Zahlen zum 1. Halbjahr 2019 veröffentlicht. Und es gab wieder einmal kräftiges Wachstum. Hier der Blick auf die Eckdaten: Der Umsatz stieg von angepassten 885,2 Mio. Euro im 1. HJ 2018 auf rund 1,2 Mrd. Euro im 1. HJ 2019. Die Umsatzmilliarde in 6 Monaten ist damit also erreicht und überschritten. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging es von 252,0 Mio. Euro auf 342,1 Mio. Euro aufwärts, ebenfalls ein ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...