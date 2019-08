++ Wall Street durchbricht mehrtägige Verlustserie ++ Sorgen um "harten" Brexit hoch, GBP konsolidiert auf gefährlichem Kursniveau ++ DE30-Bullen knüpfen an gestrige Gewinne an ++Durch die neuen Nachrichten zum Handelskonflikt zwischen den USA und China konnte an den weltweiten Aktienmärkten wieder etwas Vertrauen geschafft werden. Die PBOC versucht den stark unter Druck geratenen Yuan zu stabilisieren, um die jüngst entfachten Sorgen um einen Währungskrieg zu besänftigen. Die Zentralbank strebt hierbei ein Gleichgewicht zwischen mehr Flexibilität für die inländische Währung und der Verhinderung eines Teufelskreises aus Abwertung und Kapitalflucht ...

