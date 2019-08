Scanware Electronic ist ein Hersteller von Systemen für die Füllgut- und Packmittelkontrolle zum Einsatz an Verpackungsanlagen in der pharmazeutischen Industrie. Am 28. Juni 2019 feierte das Unternehmen seinen 30. Geburtstag mit Partnern, Kunden und Zulieferern am Firmensitz im hessischen Bickenbach.Der Slogan "30 Years Passion for Inspection" begleitet die Scanware Electronic GmbH durch das Jahr 2019. Seit der Firmengründung 1989 steht das inhabergeführte mittelständische Unternehmen mit Leidenschaft und Pioniergeist für hochwertige Inspektionslösungen für die Pharma-, Kosmetik- und Food-Industrie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...