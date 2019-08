Auf die Marke Lynk & Co, die von Geely in Kooperation mit der Tochter Volvo entwickelt wurde, setzt der chinesische Autobauer große Hoffnungen. So hatte die auf Erlkönige spezialisierte Seite carscoops.com erst vor kurzem den Prototyp des kommenden Lynk & Co 05 bei Testfahrten in Europa erwischt. Eigentlich sollte das coupéartiges SUV auf der Shanghai Motor Show im April Premiere feiern, wann Geely den Wagen wirklich auf den Markt bringt, ist derzeit noch ungewiss. Sehr viel klarer scheint dagegen ... (Achim Graf)

