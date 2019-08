Die Diskussion, ob in Deutschland eine Immobilienblase droht, wird schon seit Längerem geführt. Nun legt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung nahe, dass aktuell das Risiko besonders hoch ist.

Angesicht rasant steigender Mieten und Kaufpreise fürchten Ökonomen eine Immobilienblase in Deutschland. Das Risiko einer spekulativen Übertreibung liege derzeit bei 92 Prozent, schätzte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Autoren sprachen von einer "explosiven Preisentwicklung", die sich von den Immobilienerträgen entkoppelt habe. "Für Deutschland stehen die Signale zumindest auf Gelb." Bis Ende des Jahres werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...