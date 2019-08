Der ATX hat gestern im Spätgeschäft die Intraday-Gewinne noch ins Minus gedreht. Ist dafür heute Vormittag wieder leicht im Plus. Wir haben bei SBO und OMV mit dem wikifolio zugekauft.SBO ( Akt. Indikation: 64,30 /64,60, -0,08%)OMV ( Akt. Indikation: 43,91 /43,96, 0,06%) Am Vormittag hatte ich mit einem Fondsmanager aus Oberösterreich, Alois Wögerbauer, Kontakt im Zusammenhang mit einem Projekt. Und ihn nebenbei gefragt, was er zu den Zahlenlieferanten aus Oberösterreich heute sagt: "Lenzing, Polytec, voestalpine. Wie erwartet - Gegenwind von der Konjunktur". Aktuell seien keine Kurstreiber in Sicht.Lenzing ( Akt. Indikation: 88,70 /89,00, 1,14%)Polytec ( Akt. Indikation: 8,31 /8,43, 0,36%)voestalpine ( Akt. Indikation: 21,51 /21,68, -2,77%) In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...