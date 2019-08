Der Weltraum ist eine Herausforderung für Satelliten und Raumfahrtsysteme, insbesondere aufgrund der intensiven Strahlungsumgebung bei fast allen Missionsprofilen. Die Akzeptanztests bei integrierten Schaltungen (ICs) gewährleisten ein vorhersagbares Verhalten und verhindern Systemausfälle während des Fluges in der niedrigen Erdumlaufbahn (LEO), der geosynchronen Erdumlaufbahn (GEO) und bei Raumfahrtmissionen zu anderen Planeten.

Die Weltraumstrahlung besteht fast ausschließlich aus Teilchen, darunter Elektronen, Protonen und energiereiche Schwerionen. Die meisten stammen vom Sonnenwind oder von Sonneneruptionen und sind in der Natur anisotrop (richtungsabhängig). Je nachdem in welcher Richtung die Messung erfolgt, liefern sie unterschiedliche Werte. Von diesem Teilchenfluss überlagert sind hochenergetische Protonen und Schwerionen, die sich isotrop (in allen Richtungen einheitlich) verhalten und bei Messung in verschiedenen Richtungen den gleichen Wert ergeben. Das Erdmagnetfeld schließt die moderaten Energieteilchen in den Van-Allen-Gürteln ein. Je nach Umlaufbahn eines Satelliten können die Gürtel den größten Teil der ionisierenden Strahlung verursachen.

Interaktion zwischen Teilchen und IC

Wie interagieren diese Teilchen also mit den Materialien, die in elektronischen Bauteilen zum Einsatz kommen? Sonnenelektronen und Protonen sind sehr häufig und verursachen Ionisierung in Materialien. In einem vereinfachten Modell erzeugen niedrig und mäßig energiegeladene Teilchen Elektronen-Loch-Paare in den thermischen Oxiden, die in den integrierten Schaltungen zum Einsatz kommen. Die Elektronenbeweglichkeit in diesen Oxiden ist sehr hoch und jedes angelegte elektrische Feld treibt die Elektronen in Pikosekunden aus dem Oxid. Die Beweglichkeit der Defektelektronen (Löcher) ist deutlich geringer, sodass ein viel größerer Teil von diesen eingeschlossen bleibt. Unterm Strich ergibt diese asymmetrische Dynamik eine positive Volumenladung der dielektrischen Schichten und eine Schädigung der bipolaren und MOS-Schaltkreise.

Bild 1 zeigt, dass bei Erhöhung der Teilchenenergie die Teilchenhäufigkeit abnimmt, wobei die Häufigkeit im Vergleich zur Energiekurve 25 Größenordnungen umfasst und in sehr niedrigen Strömen relativistischer TeV-Schwerionen kumuliert. Die Effekte der reichlich vorhandenen niederenergetischen Teilchen sind durch das Volumen des IC gleichmäßig. Die hochenergetischen Schwerionen verursachen jedoch Single Event Effects (SEE), definiert als die Interaktion eines einzelnen energetischen Ions mit einem Siliziumbaustein. Durchlaufen diese hochenergetischen Teilchen das Halbleitergitter, verlieren sie Energie und erzeugen eine Elektronen-Loch-Paar-Spur (Bild 2).

Die dadurch angesammelte Ladung kann die Spannung an empfindlichen Schaltungsteilen verändern, was den Schaltungsbetrieb beeinträchtigen kann. SEEs lassen sich in destruktive und nichtdestruktive Phänomene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...