Der Aufsichtsrat des finnischen Finanzdienstleisters Sampo plc (ISIN: FI0009003305) beschloss, wie bereits ursprünglich am 13. Juni angekündigt, eine Sonderdividende in Form von Aktien der skandinavischen Großbank Nordea Bank an seine Aktionäre auszuschütten. Für je 10 Aktien von Sampo wird 1 Nordea-Aktie ausbezahlt. Bei ungeraden Ergebnissen erfolgt eine entsprechende Ausgleichszahlung in bar. Ex-Dividenden Tag ist der 8. August 2019. Die Auszahlung ...

