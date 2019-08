K+S ist in den vergangenen Tagen erneut mit schlechten Nachrichten konfrontiert worden. Der Wert hat in den zurückliegenden Sitzungen der vergangenen vier Wochen deutliche 15 % verloren. In den vergangenen drei Monaten ging es um 22 % nach unten, wobei die Kurse bis auf kurze kleinere Erholungsphasen stets nach und nach fallen. Nun kam es sogar zu einem Brand in Bad Hersfeld, wobei ausgerechnet jetzt - am Mittwoch - die Kurse wieder um gut 1 % kletterten. Dies ist allerdings noch kein Befreiungsschlag. ... (Frank Holbaum)

