NEL ASA ist von seiner Hype-Welle nunmehr heruntergekommen, meinen Analysten. Der Wert hatte in den vergangenen Tagen mehr als 5 % abgegeben. Nun gibt es allerdings gute Nachrichten. Möglicherweise könnte die Aktie in den kommenden Sitzungen einen Aufschlag von mehr als 20 % realisieren, so die Meinung verschiedener Analysten. Krise überwunden? Zunächst ist zu konstatieren, dass das Unternehmen seine Krise(n) aktuell offenbar überwunden hat. Die Explosion einer Wasserstoff-Tankstelle wird Nel immer ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...