Alibaba ist am Mittwoch mit einem kleinen Schritt wieder aufwärts gelaufen und offenbart jetzt ein höheres Potenzial. Auch wenn der Handelsstreit zwischen den USA und China sich derzeit fortsetzt, wird die Stimmung wieder besser. Alibaba hat vor kurzem gezeigt, dass das Unternehmen stärker als bislang in den Technologie-Bereich investieren werde. Der Konzern werde demnach in Zukunft sogar eigene Chips produzieren. Damit ist das Unternehmen vom reinen E-Commerce-Konzern in verschiedenste Bereiche ... (Frank Holbaum)

