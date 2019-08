Ballard Power hatte zuletzt positive Signale gesendet und konnte die gute Stimmung auch am Mittwoch zumindest bestätigen. Denn der Wert legte bezogen auf die Euro-Notierungen um 0,5 % zu. Die Aktie konnte sich in die Nähe der Marke von 4 Euro schieben und befindet sich in einem starken Aufwärtslauf. Wirtschaftlich wichtige Nachrichten waren indes nicht zu identifizieren. Starke Aussichten Die Aktie hatte in einem Monat etwa 5 % gewonnen und in drei Monaten einen Aufschlag von 33 % realisiert. Das ... (Frank Holbaum)

