Der Großschaden durch den Absturz der Rakete "Vega" wird nach Einschätzung von Experten dazu führen, dass die Prämien steigen werden.

Die Raumfahrt ist für die Versicherer ein Verlustgeschäft - das war schon vor dem jüngsten Absturz der "Vega"-Rakete mit einem Militärsatelliten der Vereinigten Arabischen Emirate an Bord so. Mit rund 400 Millionen Dollar ist der Schaden der höchste, der je für einen Unfall in der Raumfahrt fällig wurde. Das könnte zu einem Umdenken in der Branche führen, in der die harte Konkurrenz seit Jahren die Preise drückt. "Raumfahrt-Versicherer haben innerhalb eines Jahres zwei Großschäden zu verkraften gehabt, die die Prämieneinnahmen des ganzen Jahres übersteigen", sagt Nick Brown, der Chef von Global Aerospace. Hinter dem Raumfahrt-Konsortium stehen Munich Re und Berkshire Hathaway.

Bei Vega war die Munich Re nicht über Global Aerospace, sondern mit anderen Versicherern aktiv. Finanzvorstand Christoph Jurecka schätzt den Schaden durch den Absturz allein für den weltgrößten Rückversicherer auf rund 40 Millionen Euro, wie er am Mittwoch sagte.

