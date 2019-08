Der Höhenflug der Edelmetalle ist nicht zu bremsen: Gold kostet erstmals seit 2013 über 1500 Dollar pro Unze. Auch Silber profitiert.

Diesen Preis haben Edelmetallinvestoren seit April 2013 nicht mehr gesehen: Gold hat am Mittwoch die Marke von 1500 Dollar pro Feinunze (rund 31 Gramm) überschritten. Allein am Mittwoch kletterte der Goldpreis um rund zwei Prozent auf 1504 Dollar. In Euro gerechnet liegt der Preis sogar auf einem Sieben-Jahres-Hoch: Derzeit kostet eine Unze mehr als 1338 Euro. Die Investoren greifen neben Gold auch zu Silber: Das Metall legte am Mittwoch um 3,5 Prozent zu und stieg über die Marke von 17 Dollar pro Unze.

Die Preisgrenzen werden von Marktteilnehmern genau beobachtet, da in ihrem Umfeld häufig automatische Handelsysteme Kauf- und Verkaufsorder platzieren. So sagt Alexander Zumpfer, Trader beim Edelmetallhändler Heraeus: "Die 1500 ist eine psychologisch sehr wichtige Marke. In der Vergangenheit war sie ein gewisser Widerstand." Das bedeutet, dass knapp unterhalb der Marke Verkäufe einsetzten, die den Preis davon abgehalten haben, die Schwelle von 1500 Dollar zu überschreiten.

Doch Zumpfe gibt sich optimistisch: "Der Aufwärtstrend wird sich fortsetzen." Dafür spreche die anhaltende Nachfrage nach sicheren Anlageklassen angesichts eines sich verschärfenden Handelsstreits zwischen den USA und China. Auch Daniel Briesemann, Goldexperte der Commerzbank, bestätigt: "Wir sehen den anhaltend ...

