Was Arbeitgeber für ihre Region tun - von Ammerland bis Verden. Die Palette reicht von sozialen Projekten bis zu kulturellen Attraktionen. Unser exklusives Ranking nennt die wertvollsten Arbeitgeber ihrer Region.

Wo in Deutschland fühlen die Menschen sich besonders wohl? Am meisten hat sich die Lebensqualität in den vergangenen fünf Jahren in Oldenburg verbessert. Von den zehn Städten, deren Lebensqualität sich am deutlichsten verbessert hat, ist immerhin jede zweite aus Norddeutschland. Außer Oldenburg stehen auf dieser Liste nämlich Lübeck, Braunschweig, Rostock und Hamburg. Das zeigt das Städteranking des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln vom vergangenen Dezember.

Wer mit an diesen Verbesserungen gearbeitet hat, das sind die Unternehmen der Regionen, die sich verdient machen um das lokale Gemeinwohl. "Unternehmen machen Orte attraktiv und lebenswert, zum Beispiel durch ihre Unterstützung von örtlichen Sportvereinen", sagt Dominik von Au, Experte für Familienunternehmen beim Beratungsunternehmen PwC. "Ich erinnere mich nicht an den Namen vom Bürgermeister - aber auf die größten Unternehmen als Arbeitgeber am Ort bleibt man ewig stolz," beschreibt er die Gefühlslage der Bevölkerung.

Sichtbar wird das Engagement traditionell in den örtlichen Sportvereinen, wenn auf den Mannschafts-Shirts die Logos ihrer Sponsoren prangen.

Aber auch durch die Unterstützung von unzähligen kleineren, sozialen Aktionen. Etwa der Tiefkühlkosthersteller Frosta aus Bremerhaven, der bei dem Verein Rückenwind Kindern das Kochen und gute Ernährung beibringt. "Als einer der großen Arbeitgeber in Bremerhaven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...