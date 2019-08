Most Actives des Handelstages: Wirecard Call http://bit.ly/2YwvMvF Gold Put http://bit.ly/2ZFfPQr Wie gewonnen - so zerronnen. Nach der gestrigen Kurserholung in New York scheint es mit der Kauffreude schon wieder vorbei zu sein. Das dicke Minuszeichen dort lässt auch die zum Teil kräftigen Daxgewinne wieder völlig abschmelzen. Also doch nur ein Strohfeuer - so wie wir heute Morgen befürchtet hatten. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß