Die Lage der Käufer der BASF-Aktie hat sich seit Ende Juli nochmals deutlich verschlechtert. Seitdem die Aktie am 23. April bei 74,60 Euro ihr Jahreshoch markiert hat, befindet sich der Wert in einem Abwärtstrend. Zwar versuchten die Käufer im Juli zweimal durch einen Anstieg über die 50-Tagelinie den Grundstein für einen Trendbruch zu legen, doch sie scheiterten in beiden Fällen. Das letzte Scheitern hat zudem zu einer Beschleunigung des Abwärtstrends geführt. Er hat die Aktie bis zum Montag auf ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...