Die Bombardier-Aktie wurde am vergangenen Donnerstag von den Anlegern erneut auf Talfahrt geschickt. Der seit Anfang März anhaltende Abwärtstrend setzte sich damit fort und erreicht zugleich einen neuen negativen Höhepunkt. Im Tief war die Aktie bis auf 1,21 Euro abverkauft worden. In den Tagen danach griffen Schnäppchenjäger zu und initiierten dadurch einen leichten Anstieg. Mehrmals wurde die Marke von 1,30 Euro touchiert. Es gelang den Käufern aber in keinem Fall, den Widerstand nachhaltig zu ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...