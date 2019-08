Seit ihrem Hoch vom 18. Juni bei 10,26 Euro befindet sich die E.on-Aktie in einer Abwärtsbewegung. Sie hat dazu geführt, dass die lange Zeit hart umkämpfte 50-Tagelinie Ende Juli nachhaltig unterschritten wurde. Der Abwärtstrend hat sich daraufhin beschleunigt, sodass am 31. Juli bei 8,86 Euro das bisherige Korrekturtief ausgebildet wurde. Seitdem steigt der Wert wieder an. In dieser Woche hat die E.on-Aktie aber Schwierigkeiten, über das Niveau von 9,27 Euro hinaus vorzudringen. Auch die am Mittwoch ... (Dr. Bernd Heim)

